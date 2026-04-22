Костин: ни правительство, ни ЦБ не поддерживают идею налога на сверхприбыль

Глава ВТБ Костин усомнился в реализации налога на сверхприбыль банков Костин: ни правительство, ни ЦБ не поддерживают идею налога на сверхприбыль

Москва22 апр Вести.Глава банка ВТБ Андрей Костин выразил сомнение в том, что предложение о введении налога на сверхприбыль кредитных организаций будет реализовано. Свое мнение он озвучил в ходе бизнес-диалога "Капитал перемен: контуры нового инвестиционного ландшафта".

По словам Костина, нет никаких признаков, что идея налога на сверхприбыль (windfall tax) банков будет реализована.

Ни правительство, ни Центральный банк это не поддерживают, поэтому я не думаю, что есть шансы на это сказал он

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов допустил, что осенью вопрос о windfall tax может быть вынесен на обсуждение в бюджетном цикле наряду с другими механизмами пополнения казны. При этом он подчеркнул, что информация только изучается.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, заявлял о готовности ведомства обсуждать инициативу применительно к отдельным секторам, но указывал на необходимость дополнительного анализа.

По мнению главы РСПП Александра Шохина, в настоящее время в России отсутствуют условия для взимания налога на сверхприбыль, поскольку сам сбор должен быть привязан не к бюджетным потребностям, а к факту наличия прибыли. Сейчас же, по его словам, у многих компаний прибыли нет.