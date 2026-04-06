Глава РСПП Шохин заявил, что сейчас нет условий для налога на сверхприбыль

Москва6 апр Вести.В настоящее время в России нет условий для взимания налога на сверхприбыль (windfall tax) с российских компаний. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Отвечая на вопрос о возможном использовании windfall tax для пополнения федерального бюджета, Шохин пояснил, что все необходимые механизмы в Налоговом кодексе есть. Однако сам налог привязан не к потребностям бюджета, а к наличию прибыли.

Все механизмы в налоговом кодексе есть. А другое дело, что прибыли нет. Многие в убытках сидят сказал он

Как рассказал глава РСПП, тема налога на сверхприбыль поднималась на закрытой встрече крупнейших бизнесменов с президентом Владимиром Путиным 26 марта на полях съезда организации. Шохин напомнил, что формула расчета windfall tax была выработана совместно с Минфином, Минэкономразвития и бывшим помощником президента, ныне главой Минобороны Андреем Белоусовым.

Формула вот такая: берем последних два года, два предыдущих, сравниваем прибыль и смотрим, была ли где-то сверхприбыль и облагаем ее каким-то налогом отметил Шохин

По его словам, у Минфина есть оценка суммы для покрытия дефицита бюджета, и ведомство пытается решить проблему за счет сокращения расходов, без введения новых налогов.

