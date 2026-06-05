Москва5 июнВести.При ключевой ставки 10-12% можно увидеть оживление российских рынков. Такое мнение президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин высказал в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.
По его словам, такая ключевая ставка вполне реальна в конце 2026 года.
Я думаю, что при ставке в 10-12% мы уже увидим оживление. Мы считаем, что это ставка, которую мы вполне можем иметь на конец годасказал Костин
Также глава ВТБ заявил, что в условиях нынешней экономической ситуации крупному бизнесу в России приходится подзатянуть пояса. По его словам, значительная часть средств идет на обслуживание долга из-за высокой ключевой ставки, и крупный бизнес имеет меньше возможностей для инвестирования в новые проекты.