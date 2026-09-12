Москва12 сенВести.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости безотлагательно провести реформу Совета Безопасности ООН. Об этом он сказал на саммите БРИКС в Нью-Дели.
По его словам, переговоры по этому вопросу должны сопровождаться конкретным графиком и результатами.
Реформу Совета Безопасности ООН нельзя больше откладывать. И в рамках переговоров по этой теме нужно обозначить четкий график и добиваться конкретных результатовсказал Моди
18-й саммит БРИКС проходит 12–13 сентября в комплексе "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели.
Президент России Владимир Путин также выступил за расширение представительства стран Глобального Юга и Востока в Совбезе. Российский лидер отмечал, что потенциал ООН используется не полностью, а саму организацию необходимо адаптировать к меняющимся реалиям и фундаментальным изменениям в мировой политике и экономике.