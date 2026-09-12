Моди призвал больше не откладывать реформу Совбеза ООН Моди предложил не откладывать реформу Совета Безопасности ООН

Москва12 сен Вести.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости безотлагательно провести реформу Совета Безопасности ООН. Об этом он сказал на саммите БРИКС в Нью-Дели.

По его словам, переговоры по этому вопросу должны сопровождаться конкретным графиком и результатами.

Реформу Совета Безопасности ООН нельзя больше откладывать. И в рамках переговоров по этой теме нужно обозначить четкий график и добиваться конкретных результатов сказал Моди

18-й саммит БРИКС проходит 12–13 сентября в комплексе "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели.

Президент России Владимир Путин также выступил за расширение представительства стран Глобального Юга и Востока в Совбезе. Российский лидер отмечал, что потенциал ООН используется не полностью, а саму организацию необходимо адаптировать к меняющимся реалиям и фундаментальным изменениям в мировой политике и экономике.