Москва10 сен Вести."Могильщик Запада" - саммит БРИКС - достиг совершеннолетия, поскольку встреча лидеров объединения в Нью-Дели в этом году - уже 18-я по счету. Об этом заявил колумнист РИА Новости РИА НовостиПетр Акопов.

Журналист отметил, что за последние годы к БРИКС превратился в глобальное объединение, которое строит альтернативу западным инструментам, однако нацелено не на конфронтацию с Западом или отказ от использования американской валюты, а на обеспечение собственной безопасности и независимости от Запада.

БРИКС претендует на… формирование новой глобальной архитектуры безопасности. Той, которая будет работать в постзападном, постамериканском мире… Постамериканский, постзападный мир рождается в борьбе и крови, но его наступление неотвратимо. И роль БРИКС в этом процессе невозможно переоценить. И 18-й саммит - это всего лишь как вступление во взрослый возраст. Не больше, но уже и не меньше написал Акопов

Ранее эксперт Глеб Макаревич заявил ИС "Вести", что участники БРИКС постепенно идут к отказу от доллара в международных расчетах, но в ближайшее время не смогут полностью прекратить его использовать.