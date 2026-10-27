Парламентский форум БРИКС выступил за всестороннюю реформу ООН и Совбеза

В БРИКС призвали ко всесторонней реформе ООН Парламентский форум БРИКС выступил за всестороннюю реформу ООН и Совбеза

Москва27 окт Вести.Парламентский форум БРИКС высказался за всестороннюю реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, соответствующая декларация принята во вторник в Дели.

Мы подчеркиваем настоятельную необходимость реформирования существующей международной архитектуры мира и безопасности, что неизбежно требует укрепления многосторонности, и выступаем за всестороннюю реформу Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности сказано в декларации форума

Согласно документу, преобразования должны сделать организацию более справедливой, равноправной, демократичной, представительной, результативной и эффективной с целью соответствия современным реалиям и нуждам международного сообщества.

Международный парламентский форум БРИКС проходит в Дели 26–27 октября. В его работе участвует российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.