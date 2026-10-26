Москва26 окт Вести.Страны объединения БРИКС на основе принципов взаимного уважения и многополярности могут выстроить союз на смену прежнему западноцентричному миру. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" на полях начинающегося в Нью-Дели XII Международного парламентского форума БРИКС председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Петр Толстой.

По его словам, Парламентский форум БРИКС направлен на укрепление диалога и доверия, развитие двусторонних и многосторонних связей.

У нас общие цели - это многополярный мир, это мирное сосуществование, - и важно, что эта встреча посвящена человекоцентричности, то есть ориентации на человека. [Это] то, о чем Россия на протяжении многих десятилетий в международной политике говорит достаточно последовательно, и как один из основателей БРИКС Российская Федерация играет здесь важную роль на стыке всех цивилизаций, потому что на самом деле БРИКС - все-таки организация, объединяющая теперь большое количество стран и очень разных государств. Но здесь самое главное — это взаимное уважение. И мне кажется, что на основе вот этих принципов - взаимоуважения, многополярности, развития двусторонних отношений - мы сможем выстроить союз, за которым будущее, который будет сменой тому западноцентричному миру, построившему и старое здание парламента Индии в колониальную эпоху. Мы построим новое здание, основанное на доверии, на взаимном уважении и на взаимных интересах стран. Вот это - наша задача сказал Толстой

Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Мария Воропаева рассказала ИС "Вести", чему Россия может научиться у Индии в сфере инноваций и развития технологий, в том числе в сфере IT.