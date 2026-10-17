Сенатор Денисов о роли БРИКС: это альтернатива политике гегемонии в мире Сенатор Денисов: БРИКС – это альтернатива политике гегемонии в мире

Москва17 окт Вести.БРИКС – это объединение стран с общими интересами и альтернатива политике гегемонии. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Андрей Денисов.

Он ответил на вопрос журналиста: в чем заключается роль БРИКС.

БРИКС – это ведь не организация, у нее нет руководства. Это форум или просто группа стран, которые сочли возможным пойти на ту или иную степень объединения с точки зрения совпадения интересов. Все страны, входящие в БРИКС, так или иначе претендуют на самостоятельную роль в мировых делах. И, может быть, самое главное в этой части это то, что БРИКС – это альтернатива той групповой политике, той блоковой политике, той политике гегемонии приоритета интересов одних над другими. БРИКС как альтернатива, как некий индикатор того, к чему надо стремиться сказал Денисов

Как ранее отметил посол Индии в РФ Винай Кумар, БРИКС успешно развивается и способствует многостороннему взаимодействию.