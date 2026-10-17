Москва17 окт Вести.БРИКС успешно развивается. Об этом посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар рассказал в интервью ТАСС, отметив, что объединение способствует многостороннему взаимодействию.

БРИКС - это организация, способствующая многостороннему взаимодействию между странами-участницами. В центре внимания - экономическое сотрудничество, а также обсуждение региональных и глобальных вопросов сказал посол Индии

Ранее посол Кении в Российской Федерации Питер Матуки заявил, что его страна обсуждает возможности сотрудничества с объединением БРИКС.