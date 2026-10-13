Посол Кении в РФ заявил о желании его страны сотрудничать с БРИКС

Посол Матуки: Кения намерена сотрудничать с БРИКС Посол Кении в РФ заявил о желании его страны сотрудничать с БРИКС

Москва13 окт Вести.Республика Кения обсуждает возможности сотрудничества с объединением БРИКС. Об этом ТАСС рассказал посол Кении в Российской Федерации Питер Матуки.

Кения изучает возможности взаимодействия: речь идет не только о сотрудничестве с отдельными государствами-членами, но и о работе с самой организацией. Мы анализируем, в каких именно сферах Кения могла бы сотрудничать с БРИКС сказал он

Он уточнил, что Кения проводит анализ сфер, в которых могла бы взаимодействовать с БРИКС.

Матуки также отметил, что страны БРИКС - "это очень близкие союзники Кении".

Посол также сообщил, что Российская Федерации и Кения обсуждают возможность запуск прямого авиасообщения между странами.