Москва19 нояВести.Россия и Кения обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения, итоговое решение будет зависеть от экономической обоснованности.
Об этом сообщили "Известиям" в посольстве РФ в Кении. В диппредставительстве подчеркнули, что установление прямого авиасообщения является задачей на перспективу.
Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразностисказали в посольстве
Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с кенийским коллегой Уильямом Самоэй Руто на полях третьего саммита Россия — Африка. Российский лидер отметил, что Москва и Найроби разделяют общую позицию по ряду важных международных вопросов.