Посольство: РФ и Кения работают над запуском прямого авиасообщения

Россия и Кения прорабатывают запуск прямых авиарейсов Посольство: РФ и Кения работают над запуском прямого авиасообщения

Москва19 ноя Вести.Россия и Кения обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения, итоговое решение будет зависеть от экономической обоснованности.

Об этом сообщили "Известиям" в посольстве РФ в Кении. В диппредставительстве подчеркнули, что установление прямого авиасообщения является задачей на перспективу.

Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности сказали в посольстве

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с кенийским коллегой Уильямом Самоэй Руто на полях третьего саммита Россия — Африка. Российский лидер отметил, что Москва и Найроби разделяют общую позицию по ряду важных международных вопросов.