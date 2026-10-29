Путин встретился с президентом Кении Путин встретился с кенийским лидером Руто

Москва29 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с кенийским коллегой Уильямом Самоэй Руто на полях в третьего саммита Россия — Африка.

В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва заинтересована в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией, передает ТАСС.

Путин добавил, что за первые 8 месяцев текущего года товарооборот Рф с Кенией вырос почти вдвое.

Это хорошая тенденция, ее нужно сохранить подчеркнул он

Ранее МИД Кении сообщал, что в рамках саммита Россия – Африка страна рассчитывает расширить доступ своей продукции на российский рынок и привлечь инвестиции из РФ.

Уильям Руто на российско-кенийском деловом круглом столе в Москве заявил, что хочет заключить с РФ соглашение по трудоустройству до 30 тысяч соотечественников. По его словам, в Кении "очень умелая рабочая сила" и страна готова ей делиться.