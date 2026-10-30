Москва30 октВести.Россия и Кения разделяют общую позицию по ряду важных международных вопросов, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, в ходе которой также отметил, что Москва поддерживает укрепление роли Кении в работе Организации Объединенных Наций (ООН).
У нас общая позиция по ряду ключевых международных тем, по некоторым вопросам, в том числе по укреплению центральной роли ООН, важности соблюдения ее устава, формированию полицентричной архитектуры мироустройстваподчеркнул Путин
В свое время Россия последовательно выступала за создание в Кении отделения ООН, напомнил российский президент.
Россия и Кения поддерживают плодотворные культурно-гуманитарные связи, а студенты из Кении с удовольствием учатся в России, заключил Путин.