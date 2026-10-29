Путин: на саммите Россия - Африка звучало много конструктивных предложений Путин отметил множество конструктивных предложений на саммите Россия-Африка

Москва29 окт Вести.В ходе саммита Россия-Африка прозвучало множество конструктивных предложений, заявил президент РФ Владимир Путин.

По итогам саммита Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ.

Прозвучало действительно много интересных оценок и конструктивных предложений сказал Владимир Путин журналистам

Глава государства подчеркнул, что широкая дискуссия сложилась в целую мозаику, которая включила всю палитру мнений. Она в полной мере отражает взгляды лидеров, представляющих все разнообразие африканского континента, его регионов и субрегионов, где проживают самые разные этносы и народы, представлены многие мировые религии и конфессии.