Москва29 октВести.В ходе саммита Россия-Африка прозвучало множество конструктивных предложений, заявил президент РФ Владимир Путин.
По итогам саммита Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ.
Прозвучало действительно много интересных оценок и конструктивных предложенийсказал Владимир Путин журналистам
Глава государства подчеркнул, что широкая дискуссия сложилась в целую мозаику, которая включила всю палитру мнений. Она в полной мере отражает взгляды лидеров, представляющих все разнообразие африканского континента, его регионов и субрегионов, где проживают самые разные этносы и народы, представлены многие мировые религии и конфессии.