Москва29 окт Вести.Россия продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности Африки и играть роль ответственного поставщика зерновых культур. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

Главы многих африканских государств рассматривают сельское хозяйство как ключевую область взаимодействия с РФ, отметил российский лидер.

Рассчитывают на то, что наша страна будет и далее посильно участвовать в укреплении продовольственной безопасности на африканском континенте, в наполнении потребительских рынков жизненно необходимыми продуктами питания. Мы, разумеется, к этому открыты, готовы. Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африку сказа Путин

Он добавил, что, как и прежде, это будет происходить как на контрактной, так и безвозмездной основе.

Лидеры африканских стран заинтересованы в привлечении российского бизнеса для оказания содействия в наращивании сельскохозяйственного производства, и РФ готова делиться экспертизой в аграрном секторе, помогать в освоении передовых технологий в животноводстве, растениеводстве, в переработке и хранении продукции, сообщил Путин.

Саммит Россия-Африка проходил в Москве 28-29 октября.