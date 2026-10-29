Москва29 октВести.Россия продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности Африки и играть роль ответственного поставщика зерновых культур. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.
Главы многих африканских государств рассматривают сельское хозяйство как ключевую область взаимодействия с РФ, отметил российский лидер.
Рассчитывают на то, что наша страна будет и далее посильно участвовать в укреплении продовольственной безопасности на африканском континенте, в наполнении потребительских рынков жизненно необходимыми продуктами питания. Мы, разумеется, к этому открыты, готовы. Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африкусказа Путин
Он добавил, что, как и прежде, это будет происходить как на контрактной, так и безвозмездной основе.
Лидеры африканских стран заинтересованы в привлечении российского бизнеса для оказания содействия в наращивании сельскохозяйственного производства, и РФ готова делиться экспертизой в аграрном секторе, помогать в освоении передовых технологий в животноводстве, растениеводстве, в переработке и хранении продукции, сообщил Путин.
Саммит Россия-Африка проходил в Москве 28-29 октября.