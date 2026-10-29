Москва29 окт Вести.Декларация саммита Россия — Африка в Москве получила одобрение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

По его словам, результаты переговоров отражают взгляды лидеров, представляющих все разнообразие африканского континента.

Итоги продуктивной совместной работы подведены и одобрены саммитом в Московской декларации сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что в документе подтверждена приверженность всех стран формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе ООН.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва рассчитывает, что вопрос о несправедливом представительстве Африки в Совете Безопасности ООН и усилиях России по этой теме найдет отражение в итоговых документах саммита Россия — Африка.