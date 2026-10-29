Москва29 октВести.Россия будет наращивать образовательное присутствие на Африканском континенте и принимать больше студентов из стран региона. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Россия — Африка".
Глава государства сообщил, что Москва продолжит увеличивать набор африканских студентов в российские вузы, в том числе за счет бюджетных мест.
Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основесказал Путин
Кроме того, Россия намерена расширять сеть филиалов своих высших учебных заведений на территории Африки.