Путин: мы расширим сеть вузов в Африке и увеличим число студентов по обмену в РФ

Путин: РФ будет увеличивать число студентов африканских студентов в своих вузах Путин: мы расширим сеть вузов в Африке и увеличим число студентов по обмену в РФ

Москва29 окт Вести.Россия будет наращивать образовательное присутствие на Африканском континенте и принимать больше студентов из стран региона. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Россия — Африка".

Глава государства сообщил, что Москва продолжит увеличивать набор африканских студентов в российские вузы, в том числе за счет бюджетных мест.

Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе сказал Путин

Кроме того, Россия намерена расширять сеть филиалов своих высших учебных заведений на территории Африки.