Москва29 октВести.Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка рассказал, как один из участников дискуссий выступил на литературном русском языке.
Путин отметил, что РФ в африканских странах опирается на людей, получивших образование в нашей стране и использующих у себя дома полученные знания.
Вот сейчас в заключении наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем литературном русском языке. И это большой, хороший заделподчеркнул российский лидер
Он добавил, что в российских вузах на сегодняшний день обучается рекордное количество граждан африканских стран – порядка 40 тыс. человек. Африканские партнеры, в свою очередь, поддержали идею расширения в своих странах филиалов российских вузов и создания образовательных центров, способствующих популяризации русского языка, науки и культуры.