Путин назвал хорошим заделом выступление участника саммита на русском языке Путин рассказал, как участник саммита Россия-Африка выступил на русском языке

Москва29 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка рассказал, как один из участников дискуссий выступил на литературном русском языке.

Путин отметил, что РФ в африканских странах опирается на людей, получивших образование в нашей стране и использующих у себя дома полученные знания.

Вот сейчас в заключении наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем литературном русском языке. И это большой, хороший задел подчеркнул российский лидер

Он добавил, что в российских вузах на сегодняшний день обучается рекордное количество граждан африканских стран – порядка 40 тыс. человек. Африканские партнеры, в свою очередь, поддержали идею расширения в своих странах филиалов российских вузов и создания образовательных центров, способствующих популяризации русского языка, науки и культуры.