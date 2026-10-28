Путин: РФ и странам Африки надо выстраивать систему расчетов в нацвалютах

Путин: России и Африке надо выстраивать систему расчетов в нацвалютах Путин: РФ и странам Африки надо выстраивать систему расчетов в нацвалютах

Москва28 окт Вести.России и странам Африки надо выстраивать систему расчетов в национальных валютах. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания саммита Россия-Африка в Москве.

Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков сказал глава российского государства

По словам Путина, нужно способствовать взаимному открытию филиалов банков и переходить на альтернативные механизмы передачи платежных данных, включая использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка РФ и панафриканской системы платежей.

Президент РФ убежден, что данные меры, в частности, снизят транзакционные издержки и защитят от вмешательства недружественных государств.

Путин также заявил, в частности, что около 40 тысяч граждан стран Африки учатся в России.