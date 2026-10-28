Москва28 октВести.России и странам Африки надо выстраивать систему расчетов в национальных валютах. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания саммита Россия-Африка в Москве.
Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банковсказал глава российского государства
По словам Путина, нужно способствовать взаимному открытию филиалов банков и переходить на альтернативные механизмы передачи платежных данных, включая использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка РФ и панафриканской системы платежей.
Президент РФ убежден, что данные меры, в частности, снизят транзакционные издержки и защитят от вмешательства недружественных государств.
Путин также заявил, в частности, что около 40 тысяч граждан стран Африки учатся в России.