Путин: РФ локализует в Африке синтез лекарств и вакцин Путин: Россия локализует в Африке производство лекарств и вакцин

Москва28 окт Вести.Россия намерена локализовывать в Африке синтез российских лекарственных препаратов и вакцин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Россия - Африка в Москве.

По словам Путина, Россия, как и прежде, готова помогать государствам африканского континента в борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций. Он также отметил готовность совместно продвигать сбалансированную повестку в сфере окружающей среды и адаптации к изменениям климата, а также укреплять спортивные связи, не допуская политизации спорта.

Будем и далее оказывать помощь в области охраны здоровья, локализовывать синтез российских действенных лекарственных препаратов и вакцин, создавать лаборатории и диагностические центры, внедрять и адаптировать к местной специфике платформы цифровой медицины сказал глава государства

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в расписании российского лидера запланированы 19 двусторонних встреч с африканскими гостями.