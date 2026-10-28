Путин рассказал, сколько тонн агропродукции РФ поставила в Африку за 9 месяцев Путин: Россия за девять месяцев поставила в Африку 13 млн тонн агропродукции

Москва28 окт Вести.Россия за девять месяцев 2026 года экспортировала в Африку 13 млн тонн агропродукции. В некоторых странах объемы поставок выросли в несколько раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка.

За девять месяцев 2026 года наша страна экспортировала в Африку 13 млн тонн агропродукции. По отдельным странам объемы отгрузок увеличились в несколько раз. Не в проценты, а именно в разы сказал президент

По словам главы государства, российские удобрения и зерно получают уже более 40 африканских стран, а Москва готова расширять географию поставок сельскохозяйственной продукции.

Путин отметил, что Африка обладает значительным аграрным потенциалом и способна самостоятельно обеспечивать себя продовольствием. Россия, в свою очередь, поставляет странам континента семена, удобрения и сельхозтехнику, а также помогает развивать инфраструктуру для транспортировки, хранения и переработки продукции.

Кроме того, Москва прорабатывает с рядом африканских государств проекты по строительству специализированных хабов для сельхозпродукции и техники. Россия также содействует реализации обновленной комплексной программы Африканского союза по развитию сельского хозяйства, направленной на укрепление продовольственного суверенитета континента и расширение доступа к зарубежным рынкам.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Россия с начала года поставила в страны Африки 13 млн тонн зерна. Также глава Минсельхоза заявила, что РФ готова работать над адаптацией трех своих сельскохозяйственных культур для стран Африки – это кукуруза, сорго и просо.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.