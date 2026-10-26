Доля России на рынке поставок удобрений в Африку выросла до 20% Коняев: доля РФ на рынке удобрений в Африке выросла до 20%

Москва26 окт Вести.Россия является одним из лидирующих поставщиков удобрений в страны Африки, российская доля этого рынка на континенте достигла 20%. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев.

Доля России за последние 5-7 лет выросла с незначительных 4-5% почти до 20%. Мы, как группа компаний, за этот же период выросли в 10 раз - со 100 тысяч тонн до 1 млн тонн удобрений в прошлом году. И, я думаю, в ближайшей перспективе мы вырастем еще в два раза до 2 млн тонн заявил он

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что потенциал Африки всем очевиден, и наша страна заинтересована в дальнейшем углублении связей с африканским континентом.