Москва26 окт Вести."Уралхим" поставил Африке 135 тыс. тонн удобрений на безвозмездной основе. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев.

По его словам, речь идет о периоде поставок с 2022 по 2024 годы.

Россия крайне важна для Африки как стабильный постоянный поставщик удобрений. И в этом плане мы на себя взяли дополнительные обязательства. В период 2022-2024 гг. мы поставили 135 тысяч тонн на безвозмездной основе. Помимо этого, мы оплатили все логистические расходы. Поставка осуществлялась в беднейшие страны Африки сообщил он

Коняев также отметил, что за последние несколько лет доля РФ в импорте стран Африки по сектору удобрений выросла с 4-5% до 20%.