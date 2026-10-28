Каждая третья тонна импортируемых в Африку удобрений идет из России Гурьев: Россия - стабильный и надежный поставщик минеральных удобрений в Африку

Москва28 окт Вести.Россия - стабильный и надежный поставщик минеральных удобрений в страны Африки, компании планомерно увеличивают объемы поставок. Об этом рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в интервью ИС "Вести".

За последние годы мы действительно кратно увеличили поставки минеральных удобрений в страны Африки с 1 млн тонн в прошлом году до 2,5 млн тонн. В этом году мы уверенно выйдем на 3 млн тонн. По сути, каждая третья тонна импортируемых удобрений в Африку сегодня приходит из России. Россия - стабильный, устойчивый поставщик и производитель качественных минеральных удобрений отметил Андрей Гурьев

Как заявил сегодня на форуме "Россия - Африка" президент РФ Владимир Путин, наша страна готова расширять географию аграрного экспорта в Африку. Российские удобрения и зерно получают уже более 40 африканских стран.

За девять месяцев 2026 года Россия поставила на континент 13 млн тонн агропродукции. В отдельные страны объемы отгрузок выросли в несколько раз, сообщил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Африка способна самостоятельно обеспечить себя продовольствием, а Россия помогает раскрывать этот потенциал.