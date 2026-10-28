Лут: Россия с начала года экспортировала в Африку 13 млн тонн зерна

Россия с начала года экспортировала в Африку 13 млн тонн зерна Лут: Россия с начала года экспортировала в Африку 13 млн тонн зерна

Москва28 окт Вести.Россия с начала года поставила в страны Африки 13 млн тонн зерна. Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Свое интервью она дала на полях проходящего в Москве саммита Россия-Африка.

Зерна мы поставили с начала года 13 млн тонн в страны Африки. А по прошлому году - 18,8 млн тонн сообщила Лут

По ее словам, экспорт зерновых идет в соответствии с планом.

У нас все идет по тому плану, который мы себе наметили в целом. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто участвует в экспорте зерновых. Мы идем достаточно неплохим темпом, учитывая полное закрытие [портов] Азово-Черноморского бассейна. Поэтому уверена, что все, что необходимо, мы вывезем, и рынок будет внутри стабильным сказала Лут

Также глава Минсельхоза сообщила, что Россия готова работать над адаптацией трех своих сельскохозяйственных культур для стран Африки - это кукуруза, сорго и просо.