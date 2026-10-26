Ушаков: экспорт российского зерна в Африку достиг 13 млн тонн с начала года

Россия поставила Африке более 31 млн тонн зерна за два периода Ушаков: экспорт российского зерна в Африку достиг 13 млн тонн с начала года

Москва26 окт Вести.Россия в 2025 году направила в страны Африки более 18 млн тонн зерна, а за первые девять месяцев 2026 года – еще 13 млн тонн. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии форума "Россия – Африка".

В 2025 году мы направили в Африку более 18 млн тонн зерна и еще 13 млн тонн за первые девять месяцев этого года сообщил Юрий Ушаков

По данным отраслевых организаций, африканские страны входят в число крупных покупателей российского зерна, прежде всего пшеницы. Российская пшеница поставляется более чем в 40 стран континента и занимает около трети африканского рынка этой продукции.