МИД: Киев осложнил поставки зерна из России в Африку, но уже найден другой путь

Экспорт зерна из РФ в Африку резко осложнился из-за действий Киева в Черном море МИД: Киев осложнил поставки зерна из России в Африку, но уже найден другой путь

Москва18 ноя Вести.Экспорт российских зерновых культур через Черное море осложнился из-за действий киевского режима, в связи с чем страны Африки испытывают дефицит в импортной пшенице. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

Однако, по его словам, Россия уже нашла решение и поставляет зерно на африканский континент через Балтийское море.

Россия является традиционным поставщиком многих товаров в Африку, в том числе, например, одним из важнейших элементов нашего экспорта является пшеница, которая очень нужна нашим африканским друзьям… Естественно, наибольший поток шел через Черное море. Но сейчас там ситуация резко осложнилась из-за агрессивных действий неонацистского киевского режима, который фактически парализовал навигацию. Конечно, это больно отражается на Египте, на некоторых других африканских странах, но Россия уже нашла решение... и оно уже реализуется. Подобные поставки уже начались через другие порты, например, через Балтийское море. И Россия готова полностью покрыть все потребности, например, наших египетских друзей в импорте зерновых рассказал Борисенко

Он напомнил, что в 2024 году Россия поставила в Египет почти 11 миллионов тонн пшеницы, покрыв более 80% потребности страны в импорте.

Ранее сообщалось, что страны Африки проявили значительный интерес к расширению сотрудничества с Россией в области энергетики.