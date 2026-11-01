60 тысяч тонн для Африки: что мешает отправке российских удобрений из ЕС Евстигнеева: в Европе остаются заблокированы 60 тыс. тонн российских удобрений

Москва1 ноя Вести.Около 60 тысяч тонн российских минеральных удобрений, предназначенных для стран Африки, заблокированы в европейских портах из-за антироссийских санкций. Об этом рассказала РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

И сегодня, спустя четыре года, в европейских портах остаются заблокированными еще около 60 тысяч тонн удобрений, которые Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам. Их отправке по-прежнему чинятся препятствия сказала дипломат

Как она напомнила, после введения ограничений в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов оказалось заперто около 262 тысяч тонн такой продукции. При этом Москва еще в 2022 году предложила безвозмездно передать ее нуждающимся государствам, прежде всего африканским.

Несмотря на сложности, с момента введения санкций удалось доставить свыше 200 тысяч тонн удобрений в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш.

Евстигнеева добавила, что всякая поставка превращалась в отдельное испытание: приходилось преодолевать множественные бюрократические и финансовые барьеры, оплачивать налоги, хранение заблокированной продукции, фрахт судов, перевалку и прочие логистические услуги. По ее словам, санкции также затруднили расчеты.

По ее словам, блокировка продолжается на фоне заявлений Европы об угрозах глобальной продовольственной безопасности и непрекращающихся попыток возложить ответственность за ситуацию на Россию.

Ранее сообщалось, что Россия сократила экспорт удобрений в страны ЕС в 3,5 раза. Наиболее активно их завозили Словения (на 29,5 млн евро), Германия (12,45 млн евро), Болгария (12,44 млн евро) и Польша (10,2 млн евро).