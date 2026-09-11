В РАПУ объяснили, чем для Европы обернулся отказ от российских удобрений Глава РАПУ Гурьев рассказал о последствиях отказа Европы от российских удобрений

Москва11 сен Вести.Европа отказалась от российских минеральных удобрений в надежде закупать их в других странах, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке Россия, вероятно, остается единственным надежным производителем и поставщиком удобрений в мире. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал руководитель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Они просто отказались от наших удобрений в надежде купить их в Марокко там или где-то в другом месте. А в итоге из-за Ормуза они заперты, и сегодня Россия, наверное, единственный устойчивый производитель и поставщик минеральных удобрений во всем мире заявил Гурьев

Ранее Гурьев сообщил, что за последние годы поставки минеральных удобрений из России в страны БРИКС выросли более чем на 75%.