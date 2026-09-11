Гурьев предупредил о глобальных проблемах с урожаем в следующем году

В РАПУ спрогнозировали глобальные проблемы с урожаем Гурьев предупредил о глобальных проблемах с урожаем в следующем году

Москва11 сен Вести.В следующем году в мире ожидаются проблемы с урожаем. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По его словам, это в первую очередь связано с ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Впереди посевная, причем практически во всех странах. Конечно, мы уже сегодня видим отсутствие где-то минимум 20% удобрений, которые должны были быть уже на полях. Поэтому, безусловно, проблемы с урожаем в следующем году однозначно случатся сказал Гурьев

Ранее руководитель РАПУ заявил, что Европа отказалась от российских минеральных удобрений в надежде закупать их в других странах, однако на фоне конфликта на Ближнем Востоке Россия, вероятно, остается единственным надежным производителем и поставщиком удобрений в мире.