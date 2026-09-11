Москва11 сен Вести.Закрытие Ормузского пролива стало глобальной проблемой для логистики удобрений и привело к разрыву цепочек поставок, заявил в интервью ИС "Вести" председатель российской части Делового совета объединения БРИКС, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По его словам, пролив был одним из ключевых маршрутов для производства и поставок удобрений, сырья для их изготовления и газа, в том числе на рынки развивающихся стран и государств Глобального Юга.

Поэтому есть дефицит, несомненно, удобрений, из-за этого есть рост цен. И, соответственно, как раз именно поставки и цепочки рвутся сказал Гурьев

Он подчеркнул, что перебои с поставками и разрыв логистических цепочек привели к значительному удорожанию перевозок. В результате растет себестоимость производства сельскохозяйственной продукции.

Глава РАПУ также предупредил о глобальных проблемах с урожаем в следующем году.