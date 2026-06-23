Шойгу: резервов мира не хватит для устранения последствий войны с Ираном

Шойгу указал на нехватку резервов мира для устранения последствий войны с Ираном Шойгу: резервов мира не хватит для устранения последствий войны с Ираном

Москва23 июн Вести.Мировых резервов не хватит на компенсацию поставок энергоносителей и удобрений, которые выпадают из-за ситуации на Ближнем Востоке и попыток атаковать российские суда и мощности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Он отметил, что блокировка Ормузского пролива, через который осуществляется существенная доля экспорта энергоресурсов и удобрений, поставила под удар глобальную продовольственную и энергетическую безопасность. Это в свою очередь оказывает негативное влияние на возможности развития и создает угрозу голода для десятков стран Африки, Азии и Латинской Америки. Ситуация усугубляется попытками нанести ущерб производственным и портовым мощностям в России, а также нападениями пиратов на суда-газовозы.

Выпадение российских и ближневосточных поставок невозможно компенсировать имеющимися мировыми резервами подчеркнул Шойгу

Секретарь российского Совбеза считает, что в ответ на эти угрозы необходимо разработать альтернативные логистические, торговые и ресурсные решения. Также государствам БРИКС следует усилить координацию по актуальным международным вопросам в целом.