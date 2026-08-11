Эксперт Чирков спрогнозировал ухудшение ситуации в АПК Украины и рост цен в ЕС Чирков: Европу ждет рост цен на продукты из-за сокращения поставок с Украины

Москва11 авг Вести.Из-за проблем с топливом и логистикой перспективы агропромышленного комплекса (АПК) Украины становятся все более мрачными. Сокращение поставок с Украины приведет к серьезному росту цен в Европе. Об этом заявил в интервью информационной службе "Вести" доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Эксперт отметил, что уборочная кампания на Украине страдает от нехватки топлива и логистических сбоев, а перспективы отрасли, традиционно лидирующей в экономике страны, ухудшаются.

Страдает уборочная кампания из-за проблем с топливом, проблем с логистикой, проблем с транспортировкой. И, конечно, перспективы для сельскохозяйственной отрасли Украины, которая традиционно являлась очень значимой, одной из лидирующих для украинской экономики, они становятся все более и более мрачными. И, по всей видимости, поскольку, опять же, украинское руководство провоцирует напряженность в регионе, эти перспективы вряд ли будут улучшаться заявил он

Чирков подчеркнул, что остановка или сокращение поставок с Украины обернется для европейских стран серьезным ростом цен на продовольствие.

Очевидно, что для европейских стран ситуация с продовольствием также будет ухудшаться. Для европейских экономик остановка поставок с Украины или уменьшение поставок с Украины будет означать на самом деле рост цен, очень серьезный рост цен. Естественно, украинская продукция достаточно дешевая. Остановке, или приостановке, или сокращению поставок с Украины обрадуются европейские фермеры, которые на самом деле при снижении возможности их субсидирования оказываются неконкурентоспособными по сравнению с украинскими поставщиками сказал он

Эксперт отметил, что проблемы будут нарастать как на Украине, так и в Европе.

Проблемы в украинской экономике будут связаны со снижением доходов, со снижением ВВП. Проблемы в европейских экономиках будут связаны с тем, что будет расти инфляция, будет снижаться уровень жизни, опять же, потому что продукты питания будут становиться дороже заявил Чирков

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что в октябре 2026 года страна может столкнуться с нехваткой хранилищ зерна из-за отсутствия возможности экспортировать его по Черному морю.