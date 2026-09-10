Поставки российских минеральных удобрений в страны БРИКС выросли на 75% Глава РАПУ: поставки минеральных удобрений из РФ в страны БРИКС выросли на 75%

Москва10 сен Вести.За последние годы поставки минеральных удобрений из России в страны БРИКС выросли более чем на 75%. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

Что касается поставок минеральных удобрений в страны БРИКС, которые становятся для нас стратегически важными, как раз мы занимаем большую долю… то за последние несколько лет мы увеличили наши продажи более чем на 75% сказал он

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Индия ценит сотрудничество с Россией. В частности, РФ является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок. Кроме того, уточнил Дмитриев, активно ведется работа в сфере инвестиций.