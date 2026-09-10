Глава РАПУ: за последние 5 лет РФ нарастила поставки удобрений в Индию в 6 раз

Россия нарастила поставки удобрений в Индию в 6 раз за последнюю пятилетку Глава РАПУ: за последние 5 лет РФ нарастила поставки удобрений в Индию в 6 раз

Москва10 сен Вести.За последние пять лет Россия нарастила поставки удобрений в Индию в шесть раз, и сегодняшний объем составляет около 6,5 миллиона тонн. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По его словам, Россия продолжает ставить рекорды по поставкам минеральных удобрений на индийский рынок.

Относительно последних пяти лет мы увеличили поставки в шесть раз, и в сегодняшнем объеме это порядка 6,5 миллиона тонн. Поэтому этот рынок, конечно, большой, ключевой. Могу сказать, что все поставки российских минеральных удобрений в страны БРИКС сегодня – это 23,4 миллиона тонн. Поэтому можете посчитать, что Индия является для нас ключевым стратегически важным рынком сообщил Гурьев

Ранее сообщалось, что производители медицинского оборудования из России способны конкурировать с компаниями из Китая и Индии.