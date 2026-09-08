Производители медоборудования из РФ способны конкурировать с Китаем и Индией Аврамов: производители медоборудования из РФ могут конкурировать с КНР

Москва8 сен Вести.Производители медицинского оборудования из России способны конкурировать с компаниями из Китая и Индии. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор "С.П.Гелпик" Владимир Аврамов.

По его словам, его компания поставляет оборудование во все регионы России.

И даже наш аппарат работает на станции "Восток" в Антарктиде. Все это благодаря тому, что качество оборудования позволяет эксплуатировать его достаточно долго, без замены. Это наше главное преимущество. Что касается наших экспортных возможностей, мы ориентируемся на собственные силы. Ряд наших изделий по цене способны уже сейчас опережать предложение наших китайских и индийских конкурентов. Но к сожалению, наша работа на европейском и американском рынке была в связи с известными событиями прекращена, поскольку отозваны сертификаты, которые позволяют в принципе продавать медицинское оборудование на этих рынках. Тем не менее, мы надеемся, что это временно и наши уникальные разработки займут достойное место, в том числе и в Европе сказал Аврамов

Ранее руководитель Центра российско-китайского делового сотрудничества Павел Кузнецов заявил, что переход от простой торговли с Китаем к сложным формам взаимодействия сейчас особенно важен для России.