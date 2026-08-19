Москва19 авг Вести.Переход от простой торговли с Китаем к сложным формам взаимодействия сейчас особенно важен для российской стороны, сообщил ИС "Вести" вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ МДС), замдиректора Института Китая и современной Азии РАН, руководитель Центра российско-китайского делового сотрудничества Павел Кузнецов.

В задачи НКЦ МДС входит полный цикл сопровождения партнерства: от проверки надежности партнеров и контроля качества продукции в Китае до адаптации и сервисного сопровождения оборудования в России.

С российской стороны сейчас принципиально важно перейти от простой торговли к более сложным формам взаимодействия: совместным проектам, технологической адаптации, локализации, сервисному обслуживанию и промышленной кооперации. Но в целом, именно для этого мы, по поручению президента РФ, вместе с Амурской областью создаем центр российско-китайского делового сотрудничества федерального значения подчеркнул Кузнецов

Эксперт отметил ряд сложностей на этом пути.

Первое, может, не самое важное, но традиционное — это различие деловых культур. Российская сторона часто ожидает быстрого прямого ответа. Китайские партнеры обычно дольше выстраивают отношения доверия: проверяют устойчивость намерений заметил он

Второй проблемой он обозначил сложность перехода от общих договоренностей и подписанных меморандумов к практической реализации.

Очень мы любим подписывать различные меморандумы, это относительно легко сделать, но намного сложнее согласовать уже непосредственно техзадания, финансирование, логистику, ответственность, сертификацию и так далее. Это особенно заметно в поставках сложного промышленного оборудования, объем которых очень сильно возрос в последние годы добавил Кузнецов

В-третьих, на процесс влияют внешние ограничения из‑за санкционной политики:

Здесь группа сложностей связана с известными внешними ограничениями из-за санкционной политики в отношении нас — это платежи, логистика, страхование, экспортный контроль и требования банков перечислил эксперт

По словам Кузнецова, для преодоления этих барьеров уже развивается сеть специализированных площадок. В прошлом году в Шанхае и Чэнду открылись центры технической приемки продукции, позволяющие контролировать качество товаров еще до отгрузки. Кроме того, действуют Центр медицинского сотрудничества для поддержки компанийпроизводителей медоборудования и технологий, а также инжиниринговый центр в структуре Центра компетенций российско-китайского делового сотрудничества в Москве и Благовещенске, который занимается адаптацией, локализацией и сервисным сопровождением импортного промышленного оборудования, заключил он.