Эксперт: ориентация бизнеса РФ на восток может стать долгосрочным трендом Эксперт Горин: бизнес России сегодня переориентировался на восток

Москва7 июл Вести.Российский бизнес переориентировался на дружеские юрисдикции восточных стран, прежде всего КНР. Об этом ИС "Вести" в кулуарах промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заявил первый заместитель генерального директора А7 Игорь Горин.

Российский бизнес сегодня переориентировался на восток. В первую очередь - на Китайскую Народную Республику, на дружественные юрисдикции в Азии, которые активно работают с юанем как с базовой валютой. И в этом нет ничего ни странного, ни необычного. Это просто текущее развитие внешнеэкономической конъюнктуры. Назовем это внешнеэкономическим хайпом. Это может быть, как временным явлением, так и глубинным трендом сказал он

Горин считает, что уральские предприятия, которые придерживаются гибкости в контактах с азиатскими контрагентами, поступают верно.

Уральские предприятия молодцы, что идут в те валюты, в которых удобно платить, удобно заключить и исполнять контракты. Другие регионы могут делать тоже самое отметил он

Как сообщалось ранее, в рамках "Иннопрома", который проходит с 6 по 9 июля, свои национальные экспозиции представляют пять стран - Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Белоруссия.