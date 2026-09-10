Гурьев заявил, что РФ занимает 30% рынка удобрений в Индии

Россия занимает 30% рынка удобрений в Индии Гурьев заявил, что РФ занимает 30% рынка удобрений в Индии

Москва10 сен Вести.Доля России в импорте минеральных удобрений Индии превышает 30%. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель российской части Делового совета объединения БРИКС, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Он отметил, что за последнее время Россия нарастила поставки минеральных удобрений в страну.

С точки зрения импорта всего объема Индии мы занимаем долю более 30%. Это действительно хорошее достижение, оно связано с работой Межправкомиссии. Собственно, в Казани было поручение президента об увеличении поставок минеральных удобрений в Индию, которое российские производители минеральных удобрений выполняют заявил Гурьев

Ранее на встрече с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить наращивание поставок удобрений для сельского хозяйства Индии.