Москва31 авгВести.Индия ценит сотрудничество с Россией, и, в частности, то, что РФ является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок. Об этом ИС "Вести" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Индия является надежным и хорошим партнером фактически во всех секторах. Она ценит то, что Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, фактически обеспечивая продовольственную безопасность Индиисказал он
Кроме того, уточнил Дмитриев, активно ведется работа по инвестициям.
У нас много совместных проектов, в том числе в фармацевтике, в технологической сфере. И мы считаем, что именно в технологической сфере можно наращивать много инвестицийдобавил он