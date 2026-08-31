Москва31 авг Вести.Индия ценит сотрудничество с Россией, и, в частности, то, что РФ является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок. Об этом ИС "Вести" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Индия является надежным и хорошим партнером фактически во всех секторах. Она ценит то, что Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, фактически обеспечивая продовольственную безопасность Индии сказал он

Кроме того, уточнил Дмитриев, активно ведется работа по инвестициям.