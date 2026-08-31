Москва31 авг Вести.Объем совместных инвестиций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с Китаем превысил 800 млрд рублей. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью ИС "Вести" на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

ШОС – это, безусловно, важнейший инвестиционный партнер России, не только Китай, Индия, Казахстан, многие другие страны. Но с Китаем действительно у нас более 50 совместных инвестиций в РФПИ на сумму свыше 800 млрд рублей. Это такие проекты, как аэропорт Пулково, проспект Багратион, ГЭС в Карелии. То есть это те проекты, которые действительно крайне полезны и для России, и для взаимодействия с Китаем сказал Дмитриев

Ранее президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер обратил внимание на то, что сотрудничество Москвы и Пекина развивается по всем направлениям, в том числе в экономике.