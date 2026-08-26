Титов раскрыл число работающих в России китайских компаний Титов сообщил, что число китайских компаний в России достигло 15,5 тысячи

Москва26 авг Вести.К настоящему моменту в России работают 15,5 тысячи китайских компаний. Об этом сообщил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в ходе бизнес-завтрака, посвященного VII российско-китайскому форуму предпринимателей.

По его словам, отношения между Москвой и Пекином развиваются очень динамично. Он отметил, что бизнес поддерживает эту тенденцию.

Например, количество китайских компаний, которые зарегистрированы в России на 13 мая 2026 года, то есть компании с китайскими учредителями или соучредителями, составляет уже 15,5 тысячи сказал Титов

Он уточнил, что к концу 2021 года количество работающих в России китайских компаний составляло только 1,4 тысячи.

Титов также рассказал, что за январь-июль текущего года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 26,3%.

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня.