Дмитриев: на повестке ШОС стоит продовольственная и энергетическая безопасность

Дмитриев назвал энергетическую безопасность и продовольствие ключевой темой ШОС Дмитриев: на повестке ШОС стоит продовольственная и энергетическая безопасность

Москва31 авг Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что на повестке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стоят вопросы продовольственной и энергетической безопасности, где Россия играет ключевую роль в мире.

Как отметил Дмитриев корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву, ШОС является важнейшим партнером России, у РФПИ много совместных инвестиций со странами организации.

…Безусловно, на повестке ШОС это энергетическая безопасность и безопасность продовольствия, там, где Россия играет абсолютно ключевую роль в мире сказал Дмитриев, видео его заявления приводится в Telegram-канале "Юнашев Live"

Он отметил, что российские продовольственные поставки в страны ШОС выросли на 17% в прошлом году.

Поэтому безусловно будем наращивать инвестиционные пакеты сделок и будем все больше и больше реализовывать совместных проектов со странами ШОС, которые нацелены на взаимовыгодное экономиченское и инвестиционное сотрудничество добавил Дмитриев

Президент России Владимир Путин в понедельник прилетел в Киргизию на саммит ШОС.