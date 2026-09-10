Гурьев: поставки российских удобрений в Индию выросли на 20% с начала года

Поставки минеральных удобрений РФ в Индию выросли на 20% за 2026 год Гурьев: поставки российских удобрений в Индию выросли на 20% с начала года

Москва10 сен Вести.Россия с начала 2026 года нарастила экспорт всех видов удобрений в Индию на 20%. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил председатель российской части Делового совета объединения БРИКС, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Гурьев отметил, что РФ присутствует на индийском рынке на протяжении многих лет и поставляет всю номенклатуру удобрений.

Что касается роста товарооборота конкретно минеральных удобрений. Я думаю, что здесь Россия и Индия ставят рекорды с точки зрения поставок на этот важнейший для нас рынок, где мы присутствуем давно, на протяжении многих лет со всей номенклатурой нашей продукции: это азотные, фосфорные, калийные, комплексные минеральные удобрения. Говоря о сегодняшнем дне, то есть за последние 9 месяцев, год к году Россия нарастила поставки всех видов минеральных удобрений в Индию уже на 20%, если говорить относительно прошлого года – на 40% заявил Гурьев

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что за 2025 год Россия экспортировала рекордные 45 миллионов тонн минеральных удобрений.