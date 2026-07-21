Лут рассказала, сколько тонн минеральных удобрений РФ экспортировала в 2025 году Лут: в 2025 году Россия экспортировала 45 миллионов тонн минеральных удобрений

Москва21 июл Вести.Россия экспортировала рекордные 45 миллионов тонн минеральных удобрений по итогам 2025 года. Такую цифру назвала в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Глава Минсельхоза отметила рост объема производства.

У нас поставки увеличиваются каждый год. В этом году уже больше 20 миллионов тонн у нас в поставке. Я думаю, что мы выйдем на те же цифры в тоннаже. Но в деньгах, понятно, что стоимость удобрений повысилась, поэтому в деньгах мы растем. Объем производства у нас увеличивается сообщила Лут

По ее словам, сложности есть, и они связаны с внутренней ситуацией, с безопасностью, но, тем не менее, они решаемые.

Наши производители минеральных удобрений очень стойко переносят все сложности и нацелены на увеличение производства у них. Они не сворачивают свои инвестиционные проекты. И, конечно, спрос в мире на удобрение растет отметила Лут

Ранее глава Минсельхоза РФ заявила, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство стран-партнеров обратилось к России с просьбой увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений. Так, например, РФ получила запрос от Эфиопии на поставку большого объема удобрений.