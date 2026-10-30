Москва30 окт Вести.Россия может существенно увеличить урожайность сорго в Африке благодаря почве и средствам защиты урожая. Об этом журналистам заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Таким образом она ответила на вопрос о том, может ли Россия поделиться какими-то технологиями по улучшению урожайности с Африкой.

Конечно, собственно, на обходе мы показали, что мы можем сделать. Мне кажется, Владимир Владимирович [Путин, президент РФ] сам тоже это рассказал, потому что он знает, что у нас есть. Первое — это почвы, потому что почвы разные в Африке. Соответственно, вопросы плодородия почв — это, наверное, ключевой вопрос с точки зрения технологий по химии, по обогащению почв гумусом, потому что гумус очень низкий в основной части Африки. Второй вопрос — это вопрос урожайности, это средства защиты растений и генетический потенциал семян сказала Лут

Она рассказала о встрече с представителями Мадагаскара, на которой, в частности, обсуждался вопрос взаимодействия по увеличению урожайности сорго.

У нас есть пересекающиеся культуры — это кукуруза, сорго, просо. У нас есть очень хорошие разработки еще с советских времен, которые мы сохранили по сорго. Это вообще ключевая культура для Африки. И здесь мы можем существенно увеличить, мне кажется, прямо в разы увеличить урожайность сорго. По кукурузе тоже сейчас у нас хорошие гибриды появились, которые надо адаптировать под африканский климат добавила она

Ранее министр сообщила, что Россия поставила 1,5 млн тонн зерна из Балтики в Египет и готова продолжать поставки.