Москва28 окт Вести.Россия поставила 1,5 млн тонн зерна из Балтики в Египет и готова продолжать поставки, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в интервью ИС "Вести".

В условиях осложнения логистики в Черноморском бассейне, Россия готова переключиться на поставку зерна из Балтики, отметила Лут.

Мы готовы поставлять все из Балтики, нет вопросов, то есть у нас все отработано, все объемы Египта мы готовы выполнять с точки зрения обязательств. Но пока коллеги из Египта настраивают логистику, пока они не понимают, потому что никто никогда не транспортировал в Египет из Балтики. Но тем не менее, 1,5 млн тонн мы уже поставили, это были балтийские поставки. Нужно перестроиться, и здесь, конечно, хаб [в Египте] для партнеров - это была бы история с большей безопасностью