Лут: в качестве площадки для зернового хаба в Египте рассматривается Александрия

Лут рассказала о развитии зернового хаба в Александрии Лут: в качестве площадки для зернового хаба в Египте рассматривается Александрия

Москва28 окт Вести.Александрия рассматривается как площадка для развития зернового хаба, сообщила в интервью ИС "Вести" министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По ее словам, зерновой хаб является важным проектом для Египта.

У нас уже есть площадка в Александрии, там работает один из наших трейдеров, есть партнерство. И мы видим развитие хаба именно в Александрии сообщила министр

Лут подчеркнула, что сотрудничество РФ и Египта по данному направлению продолжится.

Партнеры нам предложили посмотреть площадку в ином месте, сейчас коллеги считают экономику. Мы будем продолжать, конечно, диалог, потому что нам это интересно добавила она

Ранее в Минсельхозе сообщили, что Россия с начала года поставила в страны Африки 13 млн тонн зерна.