Москва28 октВести.Александрия рассматривается как площадка для развития зернового хаба, сообщила в интервью ИС "Вести" министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
По ее словам, зерновой хаб является важным проектом для Египта.
У нас уже есть площадка в Александрии, там работает один из наших трейдеров, есть партнерство. И мы видим развитие хаба именно в Александриисообщила министр
Лут подчеркнула, что сотрудничество РФ и Египта по данному направлению продолжится.
Партнеры нам предложили посмотреть площадку в ином месте, сейчас коллеги считают экономику. Мы будем продолжать, конечно, диалог, потому что нам это интереснодобавила она
Ранее в Минсельхозе сообщили, что Россия с начала года поставила в страны Африки 13 млн тонн зерна.