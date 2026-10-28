Лут рассказала о сложностях с расчетами по несанкционной продукции Лут рассказала, какие сложности возникают с расчетами по несанкционной продукции

Москва28 окт Вести.Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала в интервью ИС "Вести" о сложностях с расчетами по несанкционной продукции.

Российский министр рассказала, какое значение для России будет иметь зерновой узел, который Египет планирует создать с участием РФ.

Это вопрос кооперации с Египтом, потому что он хочет участвовать в этих поставках. Может быть, с точки зрения расчетов это будет интересно, потому что есть сложности с расчетами даже по несанкционной продукции. Поэтому может быть определенная взаимная польза от этого мероприятия сказала она

Лут добавила, что в качестве площадки для зернового узла в Египте рассматривается Александрия.

Как заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, российские удобрения и зерно получают более 40 африканских стран. За девять месяцев 2026 года Россия поставила на континент 13 млн тонн агропродукции. Товарооборот в 2025 году превысил 27 миллиардов долларов.