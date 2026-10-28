Лут: РФ стала поставлять меньше зерна в Египет из-за ситуации в Черном море

Лут: РФ поставила меньше зерна в Египет из-за ситуации в Черном море Лут: РФ стала поставлять меньше зерна в Египет из-за ситуации в Черном море

Москва28 окт Вести.Россия поставила в этом году Египту меньше объемы зерна из-за сложностей с логистикой в Азово-Черноморском бассейне. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

С учетом ограничения транспорта в Азово-Черноморском бассейне в логистике, конечно, в Египет мы стали поставлять меньше зерна. За начало сезона мы поставили 1,6 млн тонн. А в прошлом году было 3,5 млн тонн заявила она

Поэтому, подчеркнула глава Минсельхоза, для Египта важным проектом является зерновой хаб в Алекскандрии. На данный момент развитие данного проекта прорабатывается, уточнила Лут.